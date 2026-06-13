Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Общественной палате предложили открыть детские лагеря в школах

Детские летние лагеря необходимо организовывать на базе школ, чтобы обеспечить занятость и развитие учащихся во время каникул, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Детские летние лагеря необходимо организовывать на базе школ, чтобы обеспечить занятость и развитие учащихся во время каникул, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это удобно и родителям, и детям. При этом участие в таких программах должно быть исключительно добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату.

Гриб добавил, что каникулы предназначены не только для отдыха, но и для творческого, спортивного и культурного саморазвития.

«Я считаю, что каждая школа должна быть творческим центром, развивающим лагерем, креативным центром в дни летних каникул», — сказал замсекретаря Общественной палаты.

Он также отметил, что часть летнего периода школы могут использовать для технического обслуживания. Однако в остальное время они могли бы функционировать как центры детского развития и досуга.

Ранее президент России Владимир Путин поручил спецслужбам в период летних каникул защитить места отдыха детей.