В Общественной палате предложили открыть детские лагеря в школах

Детские летние лагеря необходимо организовывать на базе школ, чтобы обеспечить занятость и развитие учащихся во время каникул, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, это удобно и родителям, и детям. При этом участие в таких программах должно быть исключительно добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату.
Гриб добавил, что каникулы предназначены не только для отдыха, но и для творческого, спортивного и культурного саморазвития.
«Я считаю, что каждая школа должна быть творческим центром, развивающим лагерем, креативным центром в дни летних каникул», — сказал замсекретаря Общественной палаты.
Он также отметил, что часть летнего периода школы могут использовать для технического обслуживания. Однако в остальное время они могли бы функционировать как центры детского развития и досуга.
Ранее президент России Владимир Путин поручил спецслужбам в период летних каникул защитить места отдыха детей.