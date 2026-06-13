Россия говорила правду о деятельности биолабораторий на территории Украины, однако её утверждения подвергались искажению и дезинформации, заявил спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*.