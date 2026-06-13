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Дмитриев призвал «Википедию» исправить данные о биолабораториях на Украине

Дмитриев заявил, что Россия говорила правду о биолабораториях на Украине, однако она искажалась.

Источник: Аргументы и факты

Россия говорила правду о деятельности биолабораторий на территории Украины, однако её утверждения подвергались искажению и дезинформации, заявил спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*.

Накануне глава Нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, что Соединенные Штаты оказывали поддержку биолабораториям, работающим с опасными биологическими агентами, не только на Украине, но и в ряде других государств.

«Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали», — отметил Дмитриев.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ призвал администрацию «Википедии» пересмотреть и скорректировать содержание статьи, посвященной биолабораториям на Украине, которая в настоящее время помечена как «конспирологическая теория».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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