Россия говорила правду о деятельности биолабораторий на территории Украины, однако её утверждения подвергались искажению и дезинформации, заявил спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*.
Накануне глава Нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, что Соединенные Штаты оказывали поддержку биолабораториям, работающим с опасными биологическими агентами, не только на Украине, но и в ряде других государств.
«Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали», — отметил Дмитриев.
Кроме того, спецпредставитель президента РФ призвал администрацию «Википедии» пересмотреть и скорректировать содержание статьи, посвященной биолабораториям на Украине, которая в настоящее время помечена как «конспирологическая теория».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.