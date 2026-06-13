Axios: сделка Трампа с Ираном станет горькой пилюлей и ударом для Нетаньяху

«Когда Нетаньяху начал войну на стороне Трампа, он не представлял себе её таким финалом», — отмечают авторы публикации.
По информации издания, несмотря на то, что Нетаньяху и другие представители израильского правительства избегают публичной критики президента США, в приватных беседах они выражают серьезные сомнения относительно предстоящей сделки.
Axios подчеркивает, что для премьер-министра Израиля подписание соглашения, не соответствующего ранее заявленным целям, станет ощутимым стратегическим и политическим ударом.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху решил переизбираться на пост премьера Израиля.