Глава AmCham оценил потери бизнеса США от ухода с рынка России в $100 млрд

Американский бизнес потерял около $100 млрд от ухода с российского рынка, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
Об этом Эйджи рассказал РИА Новости.
Он добавил, что финансовые потери затронули все коммерческие секторы без исключения.
«Это считается потеря доли на рынке, либо активы, которые были проданы ниже реальной стоимости», — уточнил собеседник агентства.
Ранее Эйджи заявил, что некоторые американские компании ожидают политического сигнала, чтобы вернуться на российский рынок.