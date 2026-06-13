Додик: европейцы совершенно точно стремятся сделать из ЕС военный союз

«Поэтому они сейчас пытаются распространить свое влияние на Молдавию, Армению и другие направления, — объяснил политик. — Цель для них, совершенно точно, — иметь стратегические опорные пункты для давления на Россию и в целом на восточное направление». В действительности же «у них нет почти никакого влияния», «Евросоюз утратил единство, у них нет единого лидера, нет сырья».
«Даже Германия уже теряет инновационное преимущество, — заметил он. — В России готовят гораздо больше талантливых инженеров. И если вы сравните образовательные программы здесь и на Западе, станет очевидно, что преимущество за Россией и за Китаем, где специалистов готовят в гораздо больших масштабах. Таким образом, прежнее стратегическое преимущество ЕС было утрачено».
Страны объединения, включая Германию, «погрязли в долгах», продолжил Додик. По его словам, европейцы понимают, что выйти из этого кризиса будет трудно, и потому пытаются найти выход путем милитаризации. «Раз Германия перестает производить автомобили, она переключается на производство бронетехники и других вещей военного назначения. Это вызывает беспокойство», — сказал он.
Политик обратил внимание на отношение к украинскому конфликту действующей американской администрации, в частности в контексте вовлеченности в конфликт европейцев. «Я верю, что между представителями президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть достаточно взаимопонимания, — отметил он. — И видно, что даже в контексте СВО Трамп считает этот конфликт больше делом Украины и Евросоюза».