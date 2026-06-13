Додик: европейцы совершенно точно стремятся сделать из ЕС военный союз

«Поэтому они сейчас пытаются распространить свое влияние на Молдавию, Армению и другие направления, — объяснил политик. — Цель для них, совершенно точно, — иметь стратегические опорные пункты для давления на Россию и в целом на восточное направление». В действительности же «у них нет почти никакого влияния», «Евросоюз утратил единство, у них нет единого лидера, нет сырья».