Гутерриш не обосновал отказ Донбассу в праве на самоопределение, заявил МИД

В январе Гутерриш заявил, что в отличие от Гренландии, в случае Крыма и Донбасса принцип территориальной целостности якобы преобладает над правом народов на самоопределение.
«Говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет», — сказал Алимов.
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