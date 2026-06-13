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Гутерриш не обосновал отказ Донбассу в праве на самоопределение, заявил МИД

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш не смог предъявить некое исследование, которое якобы подтверждает его версию об отсутствии у жителей Крыма и Донбасса права на самоопределение, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Источник: © РИА Новости

В январе Гутерриш заявил, что в отличие от Гренландии, в случае Крыма и Донбасса принцип территориальной целостности якобы преобладает над правом народов на самоопределение.

«Говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет», — сказал Алимов.

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