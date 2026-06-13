Закон о студенческом спорте готовят в России

Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, законопроект предусматривает возможность для студенческих спортивных клубов и вузов получать доступ к различным спортивным объектам и помещениям на безвозмездной или льготной основе. Это должно помочь в решении проблемы нехватки спортивной инфраструктуры, с которой сталкиваются многие учебные заведения.
Кроме того, проект предлагает закрепить за регионами полномочия по поддержке развития студенческого спорта. На данный момент такие полномочия существуют только для детско-юношеского и профессионального спорта, и их отсутствие для студенческого спорта создает определенные трудности.
Метелев также отметил, что законопроект связывает студенческий спорт с профессиональным, что позволит сделать его более организованным. Студенческий спорт станет трамплином для спортсменов, которые в дальнейшем смогут представлять Россию на крупных соревнованиях, таких как чемпионаты и Олимпиады.
Общероссийские спортивные федерации будут участвовать в создании студенческих лиг, что обеспечит дополнительную поддержку и наставничество.