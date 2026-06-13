Ждёт ли россиян снижение пенсионного возраста? — В Госдуме рассматривают законопроект

IrkutskMedia, 13 июня. В 2026 году на пенсию по возрасту выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года. Эти изменения касаются страховой пенсии по старости, которую назначают, если достаточно страхового стажа и пенсионных баллов. В Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который предусматривает снижение пенсионного возраста до значений, которые были установлены до проведения пенсионной реформы 2019 года.
Почему это важно?
Авторы законопроекта в пояснительной записке к документу отмечают, что пенсионная реформа привела к снижению продолжительности жизни. В 2019 году мужчины в России в среднем жили до 73,3 лет, а в 2024 году этот показатель уменьшился до 72,8 лет. По мнению народных избранников, это означает, что многие мужчины не успевают получить пенсию или получают ее лишь на несколько лет. Депутаты Госдумы также отметили, что, по данным Росстата, до принятия реформы 40% мужчин не доживали до 65 лет.
Ожидаемая продолжительность женщин выше, чем у мужчин, 78 лет, но повышение пенсионного возраста до 60 лет лишило их возможности выйти на пенсию в 55 лет, что ранее считалось социальной нормой. Пенсионный возраст россиянок повысили на 8 лет (с 55 до 63), тогда как мужчинам — только на 5 лет (с 60 до 65), что усилило восприятие реформы как несправедливой, считают авторы законопроекта.
Депутаты также обратили внимание на то, что по индексу ожидаемой продолжительности здоровой жизни россияне теряют трудоспособность в среднем к 63 годам, что ставит под сомнение смысл повышения пенсионного возраста.
На что повлияет принятие закона?
В пояснительной записке сказано, что новый закон в случае его принятия улучшит качество жизни пожилых граждан и увеличит её продолжительность, снизится уровень бедности среди пенсионеров и предпенсионеров. Кроме того, принятие нового закона, по мнению его авторов, снизит нагрузку на систему здравоохранения за счет сокращения числа работающих граждан с хроническими заболеваниями.
Народные избранники отмечают, что новый закон положительно повлияет на количество рабочих мест для молодёжи за счет освобождения вакансий пожилыми работниками. Это, по мнению авторов законопроекта, снизит миграцию молодых россиян из депрессивных регионов.
Законопроект и пояснительная записка к нему опубликованы на официальном портале правовой информации.