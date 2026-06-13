Ждёт ли россиян снижение пенсионного возраста? — В Госдуме рассматривают законопроект

Авторы законопроекта в пояснительной записке к документу отмечают, что пенсионная реформа привела к снижению продолжительности жизни. В 2019 году мужчины в России в среднем жили до 73,3 лет, а в 2024 году этот показатель уменьшился до 72,8 лет. По мнению народных избранников, это означает, что многие мужчины не успевают получить пенсию или получают ее лишь на несколько лет. Депутаты Госдумы также отметили, что, по данным Росстата, до принятия реформы 40% мужчин не доживали до 65 лет.