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СМИ: еще один ребенок Брэда Питта отказался от его фамилии

Page Six: еще один ребенок Брэда Питта отказался от его фамилии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца, она отсутствует в его аттестате об окончании школы, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.

Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Трое детей уже сменили фамилию — дочери Шайло и Захара Марли и сын Мэддокс.

«Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс отказался от (части — ред.) “Питт” в своей фамилии в аттестате об окончании школы», — говорится в публикации.

Ранее портал TMZ сообщал, что дети Питта дистанцируются от него после его бракоразводного процесса с Джоли, который продлился восемь лет.