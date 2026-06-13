СМИ: еще один ребенок Брэда Питта отказался от его фамилии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца, она отсутствует в его аттестате об окончании школы, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.
Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Трое детей уже сменили фамилию — дочери Шайло и Захара Марли и сын Мэддокс.
«Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс отказался от (части — ред.) “Питт” в своей фамилии в аттестате об окончании школы», — говорится в публикации.
Ранее портал TMZ сообщал, что дети Питта дистанцируются от него после его бракоразводного процесса с Джоли, который продлился восемь лет.