Трамп объявил о ликвидации лидера наркокартеля Tren de Aragua

«В самом начале работы моей администрации я выполнил свое обещание внести “Трен де Арагуа” в список иностранных террористических организаций, депортировать тысячи злобных преступников и объявить войну картелям, которые уже долгое время ведут войну против наших граждан», — написал господин Трамп в Truth Social.
Американский президент подверг критике политику бывшего президента Джо Байдена в отношении южной границы, которую тот открыл для «миллионов нелегальных преступников». Господин Трамп пообещал, что власти США продолжат разыскивать других членов наркокартелей.