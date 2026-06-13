Трамп объявил о ликвидации лидера наркокартеля Tren de Aragua

«В самом начале работы моей администрации я выполнил свое обещание внести “Трен де Арагуа” в список иностранных террористических организаций, депортировать тысячи злобных преступников и объявить войну картелям, которые уже долгое время ведут войну против наших граждан», — написал господин Трамп в Truth Social.