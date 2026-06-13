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Трамп объявил о ликвидации лидера наркокартеля Tren de Aragua

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южное командование США нанесло смертельный удар по Эктору Растенфорду Герреро Флоресу, известному как Нино Герреро, лидеру наркокартеля Tren de Aragua. По словам американского президента, операция была скоординирована с властями Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южное командование США нанесло смертельный удар по Эктору Растенфорду Герреро Флоресу, известному как Нино Герреро, лидеру наркокартеля Tren de Aragua. По словам американского президента, операция была скоординирована с властями Венесуэлы.

«В самом начале работы моей администрации я выполнил свое обещание внести “Трен де Арагуа” в список иностранных террористических организаций, депортировать тысячи злобных преступников и объявить войну картелям, которые уже долгое время ведут войну против наших граждан», — написал господин Трамп в Truth Social.

Американский президент подверг критике политику бывшего президента Джо Байдена в отношении южной границы, которую тот открыл для «миллионов нелегальных преступников». Господин Трамп пообещал, что власти США продолжат разыскивать других членов наркокартелей.

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