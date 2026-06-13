В Совфеде рассказали о преимуществах цифрового рубля

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россияне быстро привыкнут к платежам в цифровых рублях, поскольку они не предполагают участия финансовых посредников и взимания комиссий с физлиц, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
«Мы все привыкнем к новой форме цифровых денег, тем более что они более дешевые и не будут подвержены банковским комиссиям. Они напрямую идут от того, кто платит, к тому, кто получает — минуя финансовых посредников. Мы знаем, что для физлиц будут ограничены эти комиссии, вплоть до нулевых. Это быстро, удобно и отслеживаемо. Нет риска на твою финансовую организацию, нет риска на банк», — сказал Журавлев.
Цифровой рубль — это новая форма нацвалюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу началось в России в 2026 году. С 1 января цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.
К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний — с 1 сентября 2028 года.
«Надо проще относиться к цифровому рублю. Это все-таки третья форма денег — есть наличные, есть безналичные, есть цифровые. Просто у человека есть рубль в электронном кошельке цифровом, есть безналичный рубль на счете, есть купюры в кошельке — разницы никакой нет, это удобно», — подчеркнул Журавлев.