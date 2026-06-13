Новый премьер Венгрии пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети X заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном.
По словам Мадьяра, сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения съезда партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз. На этом съезде планируется переизбрать Орбана председателем.
Мадьяр сообщил, что утром 13 июня проведет внеочередную пресс-конференцию.
«Те люди, которые участвовали в крупнейшем политическом обмане последних десятилетий, не смогут представлять венгров в будущем», — написал политик.
Ранее стало известно о решении Мадьяра отказать Орбану в выходном пособии.
Позднее сообщалось, что Орбан заявил о планах передать своё выходное пособие детскому дому «Добрый самаритянин» в Закарпатье на Украине.