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Новый премьер Венгрии пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети X заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети X заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном.

По словам Мадьяра, сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения съезда партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз. На этом съезде планируется переизбрать Орбана председателем.

Мадьяр сообщил, что утром 13 июня проведет внеочередную пресс-конференцию.

«Те люди, которые участвовали в крупнейшем политическом обмане последних десятилетий, не смогут представлять венгров в будущем», — написал политик.

Ранее стало известно о решении Мадьяра отказать Орбану в выходном пособии.

Позднее сообщалось, что Орбан заявил о планах передать своё выходное пособие детскому дому «Добрый самаритянин» в Закарпатье на Украине.

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