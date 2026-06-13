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Христофору: письмо Каллас о якобы ее важности для ЕС говорит об отчаянии

Христофору заявил, что письмо Каллас еще раз показало истинную ценность заявлений главы дипломатии ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что в своем послании европейским чиновникам глава дипломатии ЕС Кая Каллас акцентирует внимание на якобы своей значимости, что свидетельствует лишь о ее усиливающемся чувстве отчаяния.

«Каллас только и пишет, что она приносит пользу дипломатии ЕС. Если честно, то эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния», — отметил эксперт в эфире своего YouTube-канала.

Христофору также подчеркнул, что крупные государства ЕС выражают крайнее недовольство работой Каллас, критикуют ее некомпетентность и неуступчивость в вопросах, касающихся украинского кризиса.

В завершение журналист сделал вывод, что единственное достоинство данного письма заключается в том, что оно еще раз продемонстрировало истинную ценность заявлений главы европейской дипломатии.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев также прокомментировал сообщения о возможной реформе дипломатической службы ЕС и работе Каллас.

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