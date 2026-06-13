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Алимов: Гутерреш не смог обосновать отказ Донбассу в праве на самоопределение

Алимов усомнился в существовании исследования, упомянутого Гутеррешем.

Источник: Комсомольская правда

Генсек ООН Антониу Гутерреш не смог предоставить исследование, на которое якобы опиралась его позиция относительно права жителей Крыма и Донбасса на самоопределение. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов.

«Говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

В январе Гутерреш утверждал, что в ситуации с Крымом и Донбассом принцип территориальной целостности имеет приоритет над правом народов на самоопределение, в отличие от случая с Гренландией.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что 85% ДНР и 100% ЛНР под контролем России, мы движемся к достижению целей. Глава государства подчеркивал, что новые территории навсегда останутся в составе РФ и данный вопрос не подлежит обсуждению.

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