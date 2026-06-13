Пентагон подтвердил перехват иранских БПЛА, летевших к Ормузскому проливу

«Иран запустил несколько ударных беспилотников одностороннего действия в попытке поразить торговые суда, следующие через Ормузский пролив. Американские силы сбили все БПЛА за последние несколько часов, движение судов через пролив продолжается беспрепятственно. Международный торговый коридор остается открытым для транзита», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в X.