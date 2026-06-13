Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон подтвердил перехват иранских БПЛА, летевших к Ормузскому проливу

Центральное командование ВС США заявило, что Иран запустил несколько ударных беспилотников в попытке поразить торговые суда.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. ВС Соединенных Штатов сбили несколько иранских беспилотников, якобы пытавшихся поразить коммерческие суда в Ормузском проливе. Об этом говорится в письменном заявлении Центрального командования (CENTCOM) ВС США.

«Иран запустил несколько ударных беспилотников одностороннего действия в попытке поразить торговые суда, следующие через Ормузский пролив. Американские силы сбили все БПЛА за последние несколько часов, движение судов через пролив продолжается беспрепятственно. Международный торговый коридор остается открытым для транзита», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в X.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что США поразили несколько беспилотников, направлявшихся к Ормузскому проливу.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше