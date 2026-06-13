Юрист Виноградов: для пауэрбанков действуют отдельные ограничения по провозу

«Опасность литийионных аккумуляторов обусловлена тем, что при повреждении, коротком замыкании или перегреве батарея способна воспламениться, а в условиях полёта это рассматривается как риск для воздушного судна. Именно поэтому для пауэрбанков действуют отдельные ограничения по провозу, ёмкости аккумулятора и размещению устройства на борту. Правила запрещают сдавать пауэрбанки в багаж и требуют перевозить их только в ручной клади, где экипаж может быстрее обнаружить источник перегрева и принять меры», — подчеркнул собеседник RT.