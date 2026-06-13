Юрист Виноградов: для пауэрбанков действуют отдельные ограничения по провозу

Пауэрбанки с литийионными аккумуляторами относятся к девятому классу опасности грузов по международному классификатору, основанному на Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов.
Как объяснил в беседе с RT член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, такая классификация закреплена Техническими инструкциями ICAO по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху и учитывается российскими Федеральными авиационными правилами.
«Опасность литийионных аккумуляторов обусловлена тем, что при повреждении, коротком замыкании или перегреве батарея способна воспламениться, а в условиях полёта это рассматривается как риск для воздушного судна. Именно поэтому для пауэрбанков действуют отдельные ограничения по провозу, ёмкости аккумулятора и размещению устройства на борту. Правила запрещают сдавать пауэрбанки в багаж и требуют перевозить их только в ручной клади, где экипаж может быстрее обнаружить источник перегрева и принять меры», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, ключевым фактором является ёмкость аккумулятора.
«Без отдельного согласования с авиакомпанией допускаются устройства до 100 Вт·ч. При этом стоит обратить внимание на наличие и целостность технической маркировки устройства. Если информация о ёмкости отсутствует, повреждена или её невозможно подтвердить во время досмотра, пассажиру могут отказать в провозе устройства даже при его фактическом соответствии допустимым параметрам. Для перевозки же аккумулятора мощностью до 160 Вт·ч, как правило, потребуется согласие авиакомпании», — предупредил специалист.
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Также многие перевозчики устанавливают детализированные требования, например запрет заряжать в полёте пауэрбанк (ни от розетки, ни от USB) или заряжать от него другие устройства, привёл примеры юрист.
«Соблюдение указанных требований транспортной безопасности обеспечивается сотрудниками аэропорта, и службы досмотра контролируют при прохождении предполётного контроля. Поэтому во избежание проблем с транспортировкой пауэрбанков перед полётом важно изучить информацию о правилах их перевозки, установленных вашей авиакомпанией, например, ознакомившись с ней на официальном сайте», — заключил он.
Ранее россиян предупредили, что в тёплое время года на балконе опасно хранить устройства с литийионными аккумуляторами.