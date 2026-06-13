Российские саперы уничтожили мину, замаскированную под кусок древесины

«При проведении разведки местности на одном из основных маршрутов, предназначенных для подвоза боеприпасов и ротации личного состава на линии боевого соприкосновения, военнослужащие инженерно-саперной роты с использованием специального оборудования выявили противопехотную мину, замаскированную под фрагмент древесины. В связи с наличием элементов неизвлекаемости и невозможностью установить тип мины из-за маскировки, саперами было принято решение уничтожить ее на месте путем контролируемого подрыва накладным зарядом», — говорится в сообщении.