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Российские саперы уничтожили мину, замаскированную под кусок древесины

Бойцы РФ очистили маршрут снабжения на краснолиманском направлении.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские саперы на краснолиманском направлении уничтожили мину, замаскированную под фрагмент древесины и очистили маршрут снабжения для российских войск на этом участке, сообщили в Минобороны РФ.

«При проведении разведки местности на одном из основных маршрутов, предназначенных для подвоза боеприпасов и ротации личного состава на линии боевого соприкосновения, военнослужащие инженерно-саперной роты с использованием специального оборудования выявили противопехотную мину, замаскированную под фрагмент древесины. В связи с наличием элементов неизвлекаемости и невозможностью установить тип мины из-за маскировки, саперами было принято решение уничтожить ее на месте путем контролируемого подрыва накладным зарядом», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что мина уничтожена военнослужащими инженерно-саперного подразделения 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Для большей безопасности саперов были развернуты посты радиоэлектронной борьбы и организовано воздушное наблюдение, что позволило минимизировать угрозы со стороны вражеских беспилотников.