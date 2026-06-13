ВС РФ поразили дроном опорный пункт ВСУ в лесу в Сумской области

В военном ведомстве напомнили, что подразделения группировки войск «Север», наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.