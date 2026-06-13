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CENTCOM: США сбили несколько иранских БПЛА над Ормузским проливом

США сбили несколько беспилотников, якобы запущенных Ираном для атаки на торговые суда, сообщило Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM).

США сбили несколько беспилотников, якобы запущенных Ираном для атаки на торговые суда, сообщило Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM).

Об этом командование проинформировало в соцсети X.

Как утверждается, иранская сторона запустила несколько ударных дронов одноразового действия. Американские силы за последние часы уничтожили все воздушные цели.

В CENTCOM подчеркнули, что движение судов через пролив остаётся беспрепятственным.

«Иран запустил несколько ударных БПЛА одноразового действия в попытке нанести удары по торговым судам… Американские силы за последние часы сбили все», — говорится в сообщении.

Ранее CENTCOM заявляло об уничтожении нескольких иранских баллистических ракет и беспилотников, которые якобы были выпущены по Кувейту и Бахрейну.

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