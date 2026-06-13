«Мы такой подход не приемлем»: Россия заявила демарши США из-за проблем с G20

Песков сообщал, что на данный момент Путин не рассматривает возможность поездки на G20. По словам шерпы РФ в G20 Светланы Лукаш, США рассчитывает на участие всех лидеров стран-членов «Большой двадцатки» и очень ждут прибытия российского президента.