Врач Миргородская: сильное воздействие солнечного света может навредить глазам

«При выборе очков важно обращать внимание не столько на степень затемнения линз, сколько на наличие качественной защиты от ультрафиолета. Оптимальным считается уровень фильтрации UV380—400, который обеспечивает надёжную защиту глаз от наиболее опасных видов излучения. Правильно подобранные солнцезащитные очки помогают не только снизить зрительную нагрузку в солнечную погоду, но и служат важным инструментом профилактики ряда офтальмологических заболеваний», — заключила офтальмолог.