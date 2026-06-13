Мэр по губернаторскому выбору: Владивосток ищет главу без оппозиции

За почти две недели приёма документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Владивостока в министерство внутренней политики Приморья не поступило ни одной заявки. Парламентская оппозиция в полном составе отказалась участвовать в процедуре, назвав её назначением, а не выборами. В правительстве упрекают партии в уклонении от ответственности, те отвечают, что не намерены легитимизировать формат, который сами не признают. Эксперты при этом не сомневаются в исходе: действующий градоначальник Константин Шестаков, по их оценке, остаётся безусловным фаворитом, сообщает ИА PrimaMedia.