Мэр по губернаторскому выбору: Владивосток ищет главу без оппозиции

За почти две недели приёма документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Владивостока в министерство внутренней политики Приморья не поступило ни одной заявки. Парламентская оппозиция в полном составе отказалась участвовать в процедуре, назвав её назначением, а не выборами. В правительстве упрекают партии в уклонении от ответственности, те отвечают, что не намерены легитимизировать формат, который сами не признают. Эксперты при этом не сомневаются в исходе: действующий градоначальник Константин Шестаков, по их оценке, остаётся безусловным фаворитом, сообщает ИА PrimaMedia.
Процедура без претендентов.
Полномочия главы Владивостока Константина Шестакова истекают этим летом — он был избран на занимаемый пост городской думой 29 июля 2021 года на пятилетний срок.
Правительство Приморского края 1 июля открыло приём документов, участникам процесса отведено время до 29 июня. Согласно краевому закону, принятому краевым Заксобранием в июле прошлого года, главы всех муниципальных образований региона избираются местными думами из числа кандидатур, предварительно отобранных губернатором. Глава региона обязан представить не менее двух претендентов. А правом предложить их губернатору наделены парламентские партии, совет муниципальных образований, общественная палата и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
С момента старта конкурса прошла почти половина отведённого срока, но кандидатов по‑прежнему нет. В целом, по оценке министра внутренней политики Приморья Александра Худоложного, чьё ведомство выступает приёмной комиссией, если смотреть на уже состоявшиеся в других муниципалитетах процедуры избрания глав по новой схеме, проявляется общая тенденция.
— Какой-то активности от иных политических сил, за исключением «Единой России», мы не наблюдали, — отметил министр в беседе с ИА PrimaMedia.
При этом Александр Худоложный подчеркнул, что процедура проходит открыто и публично: «Все субъекты выдвижения могут своим правом воспользоваться».
Оппозицию он упрекнул в непоследовательности: партии критикуют власть и требуют решений, но от ответственности уходят — именно так в министерстве расценивают игнорирование конкурсной процедуры.
Бойкот как позиция.
Упрёк, впрочем, повис в воздухе. Оппозиционные партии отреагировали без смущения, объяснив отказ принципиальными, а не тактическими соображениями.
Партия последовательно добивается возврата прямых выборов — соответствующий законопроект коммунисты вносили в Заксобрание, а в 2018 году сам губернатор Олег Кожемяко обещал их вернуть. Законопроект прошёл первое чтение и был отклонён, напоминает коммунист.
— Пост мэра должен быть всенародным — и только в таком случае мэр будет чувствовать ответственность не перед губернатором или депутатами, а именно перед жителями города, — настаивает Ляшенко.
По его оценке, при прямых выборах у действующего мэра Константина Шестакова нашёлся бы серьёзный оппонент, способный сыграть на протестных настроениях, — хотя без наблюдателей и представителей в территориальных избирательных комиссиях даже это не гарантировало бы результата.
«Новые люди» не планируют выставлять своего кандидата в градоначальники Владивостока по тем же причинам. Партия сконцентрирована на кампаниях в Заксобрание и Госдуму, а нынешнюю процедуру выборами не считает.
— Мы не можем назвать мэрскую кампанию выборами в том смысле, который вкладываем в это слово. «Новые люди» выступают за подлинные, всенародные выборы мэров. То, что реализовано в столице Дальнего Востока сейчас, под это определение, к сожалению, не попадает, — сказал ИА PrimaMedia пресс-секретарь Приморского отделения партии Павел Раилко.
Руководитель Приморского отделения «Справедливой России», депутат Заксобрания Алексей Козицкий смотрит на ситуацию трезво: партия слабо представлена в Думе Владивостока — эсеров там нет, и никто из однопартийцев участвовать в конкурсе не захотел. А главные ставки в этом сезоне эсеры также делают на выборы в Заксобрание и Государственную думу.
— С учётом того, что у нас не очень густо с нашими депутатами-справедливороссами в Думе города Владивостока, — посоветовавшись, решили не распыляться. Мы понимаем, что «перебить» существующего будет очень-очень тяжело, — говорит он.
Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Заксобрания Приморья Андрей Андрейченко сообщил, что партия «ведёт консультации с Москвой». Исторически либерал-демократы также выступают за прямые выборы и в мэрских конкурсах региона практически не участвовали. Случаи отступления от принципов бывали, но нечасто: в 2021 году депутат-спассчанин Вячеслав Гнездилов подал документы на владивостокский конкурс, отозвал их с формулировкой о поддержке прямых выборов — и тем не менее дважды участвовал в аналогичных процедурах в Артёме.
Шестаков идёт на второй срок — или дальше?
Тема будущего статуса действующего главы Константина Шестакова обсуждается не только в контексте конкурса, но и шире — как вопрос его дальнейшей карьеры. По данным собеседника PrimaMedia, знакомого с кадровой повесткой края, мэр Владивостока по рекомендации руководства региона проходит обучение в так называемой «Школе губернаторов» — программе развития управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Источник трактует это как ориентацию Шестакова на перспективный карьерный рост: новые возможности для него открываются, но не обязательно уже в этом сезоне.
Политические эксперты в ближайшем исходе конкурса сомнений не испытывают. Политконсультант Вячеслав Беляков считает, что «Шестаков полностью устраивает губернатора», а именно он является здесь реальным центром принятия решений.
— Вероятность того, что Константин Шестаков сменится, существует, в конце концов, метеориты на земле — не такое уж и редкое явление. Однако, если не учитывать угрозу из космоса, вероятность того, что Шестаков сохранит свой пост, близка к 100%, — иронизирует он.
Гендиректор консалтингового центра «Эксперт Групп», политолог Павел Наливайко указывает на три косвенных сигнала в пользу второго срока Шестакова. Мэр активно объезжает микрорайоны с отчётами о работе и планах, итоги пятилетней работы выглядят приемлемо.
— То, что он обозначал, это либо выполнено, либо большая работа в этом направлении проделана, — говорит эксперт.
Наконец, публичных признаков недовольства градоначальником со стороны губернатора в последние годы не наблюдается — в отличие от прежних лет руководства мэров Владивостока, когда напряжённость порой давала о себе знать.
— Мы видим работу в тандеме, причём эффективном тандеме, который позволяет приносить дополнительные средства Владивостоку, — считает эксперт.
Схожая картина, по его словам, складывается по главам Находки, Артёма и Уссурийска — тех муниципалитетов, на которые губернатор опирается.
— Сценарий, при котором глава сменится, считаю маловероятным, — резюмирует Наливайко.
Город в ожидании хозяина.
Будущему градоначальнику достанется город с колоссальным накопленным долгом перед собственной инфраструктурой. По оценке справоросса Алексея Козицкого, Владивосток нуждается в радикальном обновлении вплоть до сноса и перестройки половины города — большую часть жилого фонда составляют хрущёвки 1960-х, которые «устарели настолько, что удивляешься, как они стоят». Любое серьёзное благоустройство, отмечает он, обернётся временным транспортным коллапсом: «Владивосток — полуостров, и перенаправить потоки при закрытии того же Рудневского моста попросту некуда».
— Очень много надо делать во Владивостоке, и как это делать, если есть недовольство людей — перекрывают дороги, отключают воду, свет, создавая максимум неудобств? — задаётся вопросом депутат.
Победителю конкурса он пожелал «терпения, сил и мудрости».
«Единая Россия» пока не сообщила, когда именно представит своего кандидата на рассмотрение главе региона.