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Reuters: группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI

Коалиция генеральных прокуроров штатов США начала расследование в отношении компании OpenAI. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Коалиция генеральных прокуроров штатов США начала расследование в отношении компании OpenAI. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации собеседников изданий, в пятницу OpenAI вручили судебное предписание от генпрокурора Нью-Йорка. Согласно нему, компания обязана предоставить документы, описывающие работу и влияние на пользователей. В частности — рекламу, методы вовлечения и удержания аудитории, а также механизмы обработки личных данных. Требование также включает запросы о взаимодействии платформы с несовершеннолетними и пожилыми людьми.

В OpenAI заявили, что намерены конструктивно сотрудничать с офисами генеральных прокуроров.

В начале июня власти Флориды первыми среди американских штатов подали иск против главы OpenAI Сэма Альтмана за нанесение вреда несовершеннолетним. Они обвинили платформу в намеренном введении в заблуждение относительно ее безопасности.

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