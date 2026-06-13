Reuters: группа генпрокуроров США начала расследование в отношении OpenAI

По информации собеседников изданий, в пятницу OpenAI вручили судебное предписание от генпрокурора Нью-Йорка. Согласно нему, компания обязана предоставить документы, описывающие работу и влияние на пользователей. В частности — рекламу, методы вовлечения и удержания аудитории, а также механизмы обработки личных данных. Требование также включает запросы о взаимодействии платформы с несовершеннолетними и пожилыми людьми.