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Росавиация: аэропорты России полностью обеспечены топливом

Российские аэропорты полностью обеспечены авиатопливом для выполнения запланированной программы перевозок, которая идёт в штатном режиме.

Российские аэропорты полностью обеспечены авиатопливом для выполнения запланированной программы перевозок, которая идёт в штатном режиме.

Об этом РИА Новости сообщили в Росавиации.

В агентстве отметили, что ситуация с поставками энергоресурсов находится на постоянном контроле как авиационных властей, так и руководства аэропортов.

«Гражданская авиация России продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. Аэропорты обеспечены топливом в полном объёме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ряде аэропортов вступили в силу рекомендации, ограничивающие заправку иностранных воздушных судов. Эти меры призваны исключить практику заправки «впрок».