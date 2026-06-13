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Мадьяр анонсировал раскрытие «крупной аферы» правительства Орбана

Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что утром 13 июня проведет экстренную пресс-конференцию, на которой разоблачит «одну из самых больших афер» правительства бывшего премьера Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что утром 13 июня проведет экстренную пресс-конференцию, на которой разоблачит «одну из самых больших афер» правительства бывшего премьера Виктора Орбана.

«На основе известной нам информации завтрашний съезд “Фидес” (партии Виктора Орбана. — “Ъ”) по выборам руководства становится неактуальным. Те люди, которые участвовали в крупнейшем политическом обмане последних десятилетий, не смогут представлять венгров в будущем», — написал господин Мадьяр в соцсети Х.

Съезд партии Фидес запланирован на 13 июня. Директор по коммуникациям партии Берталан Хаваси сообщил, что на съезде примут решение о поправках в устав, которые призваны изменить организационную структуру партии. Он добавил, что, скорее всего, Виктора Орбана переизберут на должность главы.

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