Аналитик Веселова: в настройках телефона лучше запретить автоподключение к Wi-Fi

«Видны все сайты, на которые вы заходили, и данные, которые вы вводили. Особенно это опасно в случае с банковскими приложениями, покупками онлайн или указанием платёжных данных через такие сети. Смартфоны часто подключаются автоматически, поэтому в настройках смартфона лучше запретить автоподключение к Wi-Fi», — посоветовала эксперт.