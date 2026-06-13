Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Веселова: в настройках телефона лучше запретить автоподключение к Wi-Fi

Свободная сеть без пароля и шифрования WPA/WPA2, как это обычно бывает в случае с общественными Wi-Fi, позволяет любому перехватить трафик пользователя, предупредила в беседе с RT Евгения Веселова, эксперт финансового маркетплейса «Сравни».

Источник: RT на русском

Свободная сеть без пароля и шифрования WPA/WPA2, как это обычно бывает в случае с общественными Wi-Fi, позволяет любому перехватить трафик пользователя, предупредила в беседе с RT Евгения Веселова, эксперт финансового маркетплейса «Сравни».

«Видны все сайты, на которые вы заходили, и данные, которые вы вводили. Особенно это опасно в случае с банковскими приложениями, покупками онлайн или указанием платёжных данных через такие сети. Смартфоны часто подключаются автоматически, поэтому в настройках смартфона лучше запретить автоподключение к Wi-Fi», — посоветовала эксперт.

Но самый надёжный вариант — вообще не пользоваться общедоступными сетями для важных операций, подчеркнула собеседница RT.

«Для платежей и банков всё равно лучше использовать мобильный интернет или домашнюю сеть», — заключила специалист.

Ранее россиянам назвали признаки несанкционированного подключения к домашнему Wi-Fi.