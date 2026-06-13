Аналитик Веселова: в настройках телефона лучше запретить автоподключение к Wi-Fi

Свободная сеть без пароля и шифрования WPA/WPA2, как это обычно бывает в случае с общественными Wi-Fi, позволяет любому перехватить трафик пользователя, предупредила в беседе с RT Евгения Веселова, эксперт финансового маркетплейса «Сравни».
«Видны все сайты, на которые вы заходили, и данные, которые вы вводили. Особенно это опасно в случае с банковскими приложениями, покупками онлайн или указанием платёжных данных через такие сети. Смартфоны часто подключаются автоматически, поэтому в настройках смартфона лучше запретить автоподключение к Wi-Fi», — посоветовала эксперт.
Но самый надёжный вариант — вообще не пользоваться общедоступными сетями для важных операций, подчеркнула собеседница RT.
«Для платежей и банков всё равно лучше использовать мобильный интернет или домашнюю сеть», — заключила специалист.
Ранее россиянам назвали признаки несанкционированного подключения к домашнему Wi-Fi.