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Российские дроны заблокировали для ВСУ трассу в Харьковской области

Российские дроны заблокировали для ВСУ трассу Р-79 в Харьковской области.

Источник: © РИА Новости

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июн — РИА Новости. Пилоты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» лишили ВСУ возможности передвигаться на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным «Сварог».

«На этом участке дорога на юг ведет (трасса Р-79 на правом берегу реки Оскол — ред.). Здесь и транспорт раньше был, и НРТК (наземные робототехнические комплексы — ред.) приезжали часто. Сейчас реже бывают», — рассказал пилот.

Он уточнил, что на этой дороге остается подбитая техника и транспорт ВСУ.

«Я на этой дороге осенью Humvee (американский бронеавтомобиль — ред.) подловил. Снаряд был маленький, не думал, что ему что-то сделаю, но потом второй “птицей” полетели осматривать — а он стоит там. Мы еще несколько раз отработали по нему», — рассказал боец.

По его словам, теперь из-за активности российских дронов этот участок трассы ВСУ не используют для передвижения на технике.

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