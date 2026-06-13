Российские дроны заблокировали для ВСУ трассу в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июн — РИА Новости. Пилоты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» лишили ВСУ возможности передвигаться на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным «Сварог».
«На этом участке дорога на юг ведет (трасса Р-79 на правом берегу реки Оскол — ред.). Здесь и транспорт раньше был, и НРТК (наземные робототехнические комплексы — ред.) приезжали часто. Сейчас реже бывают», — рассказал пилот.
Он уточнил, что на этой дороге остается подбитая техника и транспорт ВСУ.
«Я на этой дороге осенью Humvee (американский бронеавтомобиль — ред.) подловил. Снаряд был маленький, не думал, что ему что-то сделаю, но потом второй “птицей” полетели осматривать — а он стоит там. Мы еще несколько раз отработали по нему», — рассказал боец.
По его словам, теперь из-за активности российских дронов этот участок трассы ВСУ не используют для передвижения на технике.