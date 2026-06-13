Группировка «Север» уничтожила шесть штурмовых групп ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ, три пункта управления БПЛА и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Ликвидировано более 50 украинских солдат, сообщили ТАСС в группировке.
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение штурмовых групп и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено шесть штурмовых групп БТР-2 “Буцефал”, пять пикапов, гаубицу М114 американского производства, САУ “Богдана” и три пункта управления БПЛА ВСУ. Общая численность потерь составила более 50 солдат ВСУ», — сообщили там.