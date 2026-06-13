Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» уничтожила шесть штурмовых групп ВСУ под Сумами и Харьковом

Российские бойцы ликвидировали более 50 солдат противника.

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ, три пункта управления БПЛА и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Ликвидировано более 50 украинских солдат, сообщили ТАСС в группировке.

«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение штурмовых групп и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено шесть штурмовых групп БТР-2 “Буцефал”, пять пикапов, гаубицу М114 американского производства, САУ “Богдана” и три пункта управления БПЛА ВСУ. Общая численность потерь составила более 50 солдат ВСУ», — сообщили там.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше