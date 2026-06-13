Средняя зарплата в марте превысила 112 тысяч рублей

Средний размер заработной платы в России в марте составил 112 654 рубля, при этом в семи регионах показатель превысил 150 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Максимальные значения зафиксированы на Чукотке — 246,4 тыс. рублей, в Москве — 219,6 тыс. рублей, в Магаданской области — 190,1 тыс. рублей и в Ямало-Ненецком АО — 189,2 тыс. рублей.
Также в список регионов с зарплатой свыше 150 тыс. рублей вошли Сахалинская область, Якутия и Камчатский край.
Статистика учитывает доходы всех категорий работников, включая сотрудников с высокими заработками.
Ранее сообщалось, что Калужская и Магаданская области, а также Хабаровский край стали регионами с самым быстрым ростом зарплат в марте.