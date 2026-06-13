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Арагчи заявил о победе Ирана над США на поле боя

Сейчас для Тегерана лучшее время завершить войну, имея военное преимущество, отметил глава иранского МИД.

ТЕГЕРАН, 13 июня. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Исламская республика одержала победу над Соединенными Штатами на поле боя, поэтому сейчас для Тегерана лучшее время завершить войну, имея военное преимущество.

«[Вашингтон] столкнулся с упорным и мужественным сопротивлением наших вооруженных сил и народа Лучшее время для окончания войны — когда у нас преимущество; мы действительно одержали победу на поле боя», — приводит слова Арагчи гостелерадиокомпания Ирана.

Глава МИД ИРИ добавил, что дипломатия тесно взаимосвязана с военными успехами, поэтому Тегеран рассчитывает на лучшие условия при заключении мира с американцами.

Ранее Арагчи заявил, что Иран и США близки как никогда к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту.

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