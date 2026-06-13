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Удар российскими дронами по мосту в Харьковской области попал на видео

В Харьковской области нанесены удары по мосту через реку Нитрус в районе населенного пункта Андреевка.

В Харьковской области нанесены удары по мосту через реку Нитрус в районе населенного пункта Андреевка. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», опубликовавший кадры атаки.

По данным канала, для удара были задействованы 43 FPV-дрона. На опубликованном видео запечатлено, как беспилотники последовательно наносят удары по опорам переправы.

Авторы публикации утверждают, что дроны атаковали мост один за другим, добиваясь повреждения его несущих конструкций.

Ранее сообщалось об ударах по объектам транспортной инфраструктуры, используемым для снабжения украинских войск. В частности, речь шла о мосте через Днестровский лиман в поселке Затока Одесской области.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что удары по этому объекту осложнили поставки в часть Одесской области со стороны стран НАТО.

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