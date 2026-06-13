В Европе усилились разногласия по вопросу отношений с Россией

Бортник также заявил, что некоторые государства стремятся участвовать в формировании переговорной повестки уже сейчас. По его словам, этим объясняется позиция Италии и Польши, которые выступают против ситуации, при которой переговорную линию Европы по украинскому вопросу определяли бы исключительно страны Е3.