В Европе усилились разногласия по вопросу отношений с Россией

В странах Евросоюза сохраняются серьезные разногласия как по вопросу украинского конфликта, так и по перспективам дальнейших отношений с Россией. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал украинский политолог Руслан Бортник.
По его оценке, европейские государства не смогли выработать единую позицию относительно будущего взаимодействия с Москвой. При этом часть стран, как отметил эксперт, уже исходит из того, что после завершения конфликта экономические контакты с Россией придется восстанавливать.
Бортник также заявил, что некоторые государства стремятся участвовать в формировании переговорной повестки уже сейчас. По его словам, этим объясняется позиция Италии и Польши, которые выступают против ситуации, при которой переговорную линию Европы по украинскому вопросу определяли бы исключительно страны Е3.
Политолог отметил, что на этом фоне в Европе складывается новая конфигурация политических интересов вокруг темы урегулирования конфликта и будущих отношений с Россией.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости единого представителя Европы на переговорах с Россией. По ее словам, использование нескольких переговорных форматов приводит к разобщенности позиций и затрудняет выработку общей линии.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Москвой, заявил, что предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом глава государства подчеркнул, что решение о выборе такого переговорщика должны принимать сами европейские страны.
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