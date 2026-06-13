Психолог посоветовала родителям заменить критику поддержкой после ЕГЭ

Сильные эмоции переживают и сами родители. Их раздражение или стыд нередко связаны с собственными ожиданиями. Эксперт посоветовала честно спросить себя, о ком именно идёт речь: о переживаниях за ребёнка или о разрушенных фантазиях о его будущем.