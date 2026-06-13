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Психолог посоветовала родителям заменить критику поддержкой после ЕГЭ

Родителям выпускников при любых баллах ЕГЭ стоит отказаться от критики и сравнений, заменив их словами поддержки, сообщила ТАСС психолог новосибирского центра психологической помощи Евгения Синкевич.

Родителям выпускников при любых баллах ЕГЭ стоит отказаться от критики и сравнений, заменив их словами поддержки, сообщила ТАСС психолог новосибирского центра психологической помощи Евгения Синкевич.

По её словам, в стрессовой ситуации ребёнок не воспринимает логические доводы, а лишь считывает интонацию. В такой момент ему важнее всего услышать в голосе взрослого любовь и принятие, а не оценку результата.

«Лучше говорить коротко: “Я понимаю, как тебе тяжело”, “Я рядом”. Ребёнок может проживать это как реальную потерю — потерю своих ожиданий», — пояснила специалист.

Первая реакция родителей часто оказывается важнее самих баллов. Агрессия или слёзы подростка — естественная реакция на перегрузку. Более тревожным сигналом психолог назвала самообвинение. В этом случае важно повторять, что неудачи случаются, а любовь близких не зависит от цифр.

Сильные эмоции переживают и сами родители. Их раздражение или стыд нередко связаны с собственными ожиданиями. Эксперт посоветовала честно спросить себя, о ком именно идёт речь: о переживаниях за ребёнка или о разрушенных фантазиях о его будущем.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Татьяна Федосимова заявила, что родителям и педагогам не стоит запугивать школьников перед ЕГЭ, поскольку это может усилить тревожность у тех, кто и так переживает из-за экзаменов.