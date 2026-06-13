Бооец Пионер: группировка «Север» уничтожила САУ ВСУ в Сумской области

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) советского производства «Гвоздика» ВСУ на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА с позывным Пионер.
«В результате постоянной воздушной разведки в зоне проведения СВО в Сумской области была обнаружена замаскированная в капонире САУ ВСУ. После анализа полученных разведданных и проведения доразведки нашему расчету была поставлена задача уничтожить обнаруженную цель. Отработали FPV-дронами с осколочно-фугасной частью. Цель была уничтожена», — рассказал начальник расчета БПЛА.
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