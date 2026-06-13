При атаке БПЛА на Кубани погиб человек, трое пострадали

Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край.
Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, удару подвергся Темрюкский район.
В результате один человек погиб, ещё трое, по предварительным данным, пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.
Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины сообщили, что один мирный житель ранен в результате атак украинских вооружённых формирований за минувшие сутки.
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