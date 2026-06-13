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Власти Крыма сообщили о статусе национализированной квартиры Зеленского

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что решение о национализации квартиры семьи главы киевского режима Владимира Зеленского в поселке Ливадия не было оспорено в судебном порядке.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что решение о национализации квартиры семьи главы киевского режима Владимира Зеленского в поселке Ливадия не было оспорено в судебном порядке.

По его словам, после принятия решения о передаче недвижимости в собственность региона никаких попыток добиться его отмены не предпринималось. Константинов отметил, что судебные разбирательства по данному объекту отсутствуют.

Квартира площадью 119,5 квадратного метра была национализирована в мае 2023 года. Позднее объект выставили на аукцион, где он был продан за 44,3 млн рублей.

В парламенте Крыма напомнили, что с осени 2022 года в регионе действует серия решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих недружественные действия в отношении России.

Как отмечают крымские власти, средства, полученные от реализации такого имущества, направляются на поддержку участников СВО и строительство социальных объектов.

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