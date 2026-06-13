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Посол Гармонин заявил об исчезновении посылок россиян по пути из Европы в Россию

Российский посол в Берне отметил, что эта проблема создает дополнительные трудности для граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом.

ЖЕНЕВА, 13 июня. /ТАСС/. Россияне, проживающие в европейских странах, в том числе в Швейцарии, сталкиваются с проблемами при отправке почты в Россию, их посылки нередко исчезают в пути. Об этом ТАСС заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

«Еще одна проблема — это почтовые отправления. Россияне не могут быть уверены, что их посылки на родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Такие посылки из Европы нередко исчезают в пути», — сказал дипломат.

По его словам, эта проблема наряду с ограничениями на финансовые переводы создает дополнительные трудности для российских граждан, постоянно проживающих за рубежом. «Является ли это дискриминацией в прямом смысле слова? Да вроде как формально нет. Приносит ли это неудобства нашей диаспоре? Конечно, да», — отметил посол.

Гармонин также обратил внимание на то, что после прекращения прямого авиасообщения с Россией проживающие в Швейцарии соотечественники стали испытывать больше сложностей в поддержании контактов с родственниками и друзьями на родине.

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