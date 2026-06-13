Посол Гармонин заявил об исчезновении посылок россиян по пути из Европы в Россию

По его словам, эта проблема наряду с ограничениями на финансовые переводы создает дополнительные трудности для российских граждан, постоянно проживающих за рубежом. «Является ли это дискриминацией в прямом смысле слова? Да вроде как формально нет. Приносит ли это неудобства нашей диаспоре? Конечно, да», — отметил посол.