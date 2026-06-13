На морском терминале в Краснодарском крае возник пожар из-за обломков БПЛА

На морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников произошло возгорание.
Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район.
«В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале», — написал губернатор.
Он также уточнил, что к тушению пожара привлечены 96 человек и более 30 единиц техники.
Ранее Кондратьев заявил, что один человек погиб, ещё трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край.
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