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Боец Песок: группировка «Север» уничтожила САУ «Богдана» ВСУ в Сумской области

Военный сообщил, что цель поразили при помощи БПЛА «Молния-2».

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащие беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил начальника расчета БПЛА с позывным Песок.

«Силами нашего расчета “Молния-2” была уничтожена 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана” ВСУ, замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области. Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся в режиме реального времени», — рассказал он.

Песок отметил, что огневое поражение артиллерийских систем ВСУ снижает боеспособность украинских подразделений и позволяет российским войскам продвигаться вперед в зоне проведения СВО.

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