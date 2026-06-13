Боец Песок: группировка «Север» уничтожила САУ «Богдана» ВСУ в Сумской области

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащие беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил начальника расчета БПЛА с позывным Песок.
«Силами нашего расчета “Молния-2” была уничтожена 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана” ВСУ, замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области. Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся в режиме реального времени», — рассказал он.
Песок отметил, что огневое поражение артиллерийских систем ВСУ снижает боеспособность украинских подразделений и позволяет российским войскам продвигаться вперед в зоне проведения СВО.