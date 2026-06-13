Путин поддержал переживавшего перед выступлением военнослужащего

Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими в Кремле поддержал бойца, который признался, что сильно волнуется во время выступления перед главой государства. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Сержант морской пехоты 155-го полка, обращаясь к президенту с докладом, несколько раз отметил, что переживает. В ответ Путин в шутливой форме заметил, что на передовой военнослужащие чувствуют себя спокойнее, чем на подобных встречах.
Боец согласился с этим замечанием и признал, что в боевой обстановке ведет себя более естественно, чем во время общения с главой государства.
Встреча была организована ко Дню России. В ней приняли участие представители различных подразделений пехоты, выполняющих задачи на разных направлениях в зоне специальной военной операции.
Президент предложил военнослужащим поделиться оценками текущей ситуации, а также высказать предложения и вопросы, связанные с повышением эффективности выполнения боевых задач.
В ходе общения Путин также сообщил, что численность российской группировки на линии боевого соприкосновения в зоне СВО в настоящее время превышает 700 тысяч человек.
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