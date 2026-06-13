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ТАСС: выведенный из-под Константиновки батальон ВСУ несет потери у Чернигова

В российских силовых структурах уточнили, что речь идет о 2-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, переброшенный из-под Константиновки Донецкой Народной Республики в Черниговскую область, понес первые потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93-й ОМБр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на “восстановление боеспособности” из окрестностей Константиновки», — сказал собеседник агентства.