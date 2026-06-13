ТАСС: выведенный из-под Константиновки батальон ВСУ несет потери у Чернигова

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93-й ОМБр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на “восстановление боеспособности” из окрестностей Константиновки», — сказал собеседник агентства.