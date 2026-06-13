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Путин заявил о восьми годах попыток урегулировать ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции заявил, что Москва на протяжении восьми лет добивалась урегулирования ситуации на юго-востоке Украины политико-дипломатическими методами.

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции заявил, что Москва на протяжении восьми лет добивалась урегулирования ситуации на юго-востоке Украины политико-дипломатическими методами.

По словам главы государства, боевые действия против Донбасса начались задолго до начала СВО. Путин напомнил об использовании авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня на юго-востоке Украины, назвав происходившее войной.

Президент заявил, что российская сторона в течение восьми лет призывала к мирному урегулированию и достижению договоренностей с жителями региона. По его словам, Москва рассчитывала на выполнение Минских соглашений как основы для политического решения конфликта.

Путин также напомнил о последующих заявлениях ряда западных политиков, которые говорили, что Минские соглашения дали Киеву время для подготовки и перевооружения. По словам президента, после отказа украинской стороны выполнять достигнутые договоренности стало ясно, что урегулировать ситуацию мирным путем невозможно.

В связи с этим, заявил глава государства, Россия приняла решение использовать иные методы для защиты своих интересов и населения, проживающего на этих территориях.

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