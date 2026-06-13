Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об этом сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.
Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край.
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