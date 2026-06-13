Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за ночь сбила 177 украинских дронов над регионами России

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 177 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны России.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 177 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны России.

Боевая работа велась над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями.

Дроны также сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб, ещё трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на регион.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше