ПВО за ночь сбила 177 украинских дронов над регионами России

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 177 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
Боевая работа велась над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями.
Дроны также сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб, ещё трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на регион.