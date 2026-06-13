Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над регионами РФ

Как следует и заявления военного ведомства, атаковать российские регионы ВСУ попытались в период с пятницы по субботу. То есть, с 12 по 13 июня. Тогда украинскими боевиками было выпущено 177 беспилотников по регионам РФ. Однако все они были успешно перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО.