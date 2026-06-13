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Политолог Бортник заявил о расколе в ЕС из-за отношений с Россией

В Европейском союзе произошёл раскол по вопросу восстановления отношений с Москвой, заявил в эфире своего YouTube-канала украинский политолог Руслан Бортник.

В Европейском союзе произошёл раскол по вопросу восстановления отношений с Москвой, заявил в эфире своего YouTube-канала украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, Европа остаётся разделённой и фрагментированной как в оценке украинского кризиса, так и в вопросе будущих связей с Россией.

Многие страны уже осознают, что после завершения конфликта экономические связи с Москвой придётся восстанавливать.

Ряд государств считает принципиально важным присутствовать за переговорным столом уже сейчас, добавил политолог.

Именно этим он объяснил позицию Италии и Польши: они выступают против монополии стран «Е3» на формирование единой переговорной линии Европы.

«Формируется новая интересная ось в Европе», — резюмировал эксперт.

Ранее парламент Италии впервые принял резолюцию, которая предусматривает начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий.