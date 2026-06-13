Политолог Бортник заявил о расколе в ЕС из-за отношений с Россией

В Европейском союзе произошёл раскол по вопросу восстановления отношений с Москвой, заявил в эфире своего YouTube-канала украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, Европа остаётся разделённой и фрагментированной как в оценке украинского кризиса, так и в вопросе будущих связей с Россией.
Многие страны уже осознают, что после завершения конфликта экономические связи с Москвой придётся восстанавливать.
Ряд государств считает принципиально важным присутствовать за переговорным столом уже сейчас, добавил политолог.
Именно этим он объяснил позицию Италии и Польши: они выступают против монополии стран «Е3» на формирование единой переговорной линии Европы.
«Формируется новая интересная ось в Европе», — резюмировал эксперт.
Ранее парламент Италии впервые принял резолюцию, которая предусматривает начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий.