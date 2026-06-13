Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сообщили о перехвате 139 судов за время морской блокады Ирана

С начала морской блокады американские военно-воздушные силы перехватили 139 связанных с Ираном торговых судов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). Еще 9 судов были выведены из строя.

С начала морской блокады американские военно-воздушные силы перехватили 139 связанных с Ираном торговых судов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). Еще 9 судов были выведены из строя.

По информации ведомства, в операции задействованы более 20 военных кораблей, среди которых два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, дежурящие в Аравийском море. Также привлечены 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.

Меры действуют против всех судов любых государств, которые входят в иранские порты. Под блокаду попадают все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше