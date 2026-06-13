Додик: Запад попытается минимизировать коммуникации сербов с Россией

Додик убежден, что «нашему сербскому народу интеграция в Евросоюз вообще не пойдет на пользу». «Другое дело, что некоторые обстоятельства вынуждают нас работать над тем, чтобы держать открытыми границы, сохранять экономическое сотрудничество с Евросоюзом и так далее, — сказал он. — Мы сейчас не можем так активно торговать с РФ, потому что транзитные маршруты проходят через территорию ЕС и оказываются заблокированы европейцами в обе стороны».