Додик: Запад попытается минимизировать коммуникации сербов с Россией

«Первый аспект заключается в том, что Европейский союз буквально окружил Сербию и Республику Сербскую. Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Италия — все являются членами НАТО и членами Европейского союза, — сказал Додик. — И в то же время они пытаются втянуть в Европейский союз Черногорию и Албанию. И этот процесс, вероятно, будет ускоряться. Тем самым мы становимся изолированным островом, которому они с легкостью могут отсечь любые коммуникации».
«Речь идет не только об авиасообщении. То есть тут НАТО и Евросоюз выступают за одно и то же», — отметил он.
По словам собеседника агентства, сербы эмоционально привязаны к России, это несомненно. «Мы братские народы, у нас одни корни. Но им это не нравится, они видят нашу близость к русским и поэтому настойчиво пытаются упразднить и Сербию, и Республику Сербскую, — обратил внимание политик. — И таким образом решить вопрос о якобы российском влиянии».
Додик убежден, что «нашему сербскому народу интеграция в Евросоюз вообще не пойдет на пользу». «Другое дело, что некоторые обстоятельства вынуждают нас работать над тем, чтобы держать открытыми границы, сохранять экономическое сотрудничество с Евросоюзом и так далее, — сказал он. — Мы сейчас не можем так активно торговать с РФ, потому что транзитные маршруты проходят через территорию ЕС и оказываются заблокированы европейцами в обе стороны».
Европа сама торгует
По словам Додика, сербы должны все это учитывать и вести себя прагматично.
«Но самой Европе не удастся отказаться от торговли с Россией. Они все время говорят, например, о запрете на российскую нефть, — обратил внимание политик. — Но энергоресурсы все время дорожают, я сам это вижу».