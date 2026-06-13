«Общественное»: в контролируемом ВСУ Запорожье прозвучал взрыв

В городе Запорожье, остающемся под контролем ВСУ, произошел взрыв, заявила украинская телекомпания «Общественное». Подробностей о взрыве не сообщается.
Онлайн-карта украинского профильного ведомства утверждает, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучат сирены воздушной тревоги.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит. 4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».
30 августа 2025 года руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области.
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