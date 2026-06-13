Владимир Путин присвоил почетные звания шестерым врачам из Челябинска

Почетное звание за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено сразу нескольким сотрудникам горбольницы № 1 Челябинска: главврачу Дмитрию Тарасову, заместителю главного врача Алексею Веретенникову, заведующим отделениями Александру Буторину, Роберту Ибатуллину и Владиславу Соколенко.